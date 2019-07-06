"Мы едем домой". Пол Джордж отреагировал на обмен в "Клипперс"

Форвард Пол Джордж, который был обменян из "Оклахомы" в "Клипперс", радостно отреагировал на сделку. Появилось видео, где он празднует со своим другом. В команде из своего родного штата он объединится с лучшим игроком финала прошлого сезона Каваем Леонардом.

– Мы едем домой, – сказал Джордж во время празднования.

"Оклахома" обменяет форварда на Шэя Гиджес-Александра, Данило Галлинари, четыре незащищенных пика первого раунда, один защищенный пик первого раунда и возможность дважды обменяться пиками.