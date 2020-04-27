«Мы были как двое детей в конфетной лавке». Кармен Электра рассказала о сексе с Родманом на базе «Буллз»

Американская актриса Кармен Электра рассказала об отношениях с бывшей звездой НБА Деннисом Родманом. Пара встречалась в девяностые, когда Родман играл за «Чикаго». Их брак продлился с ноября 1998 по апрель 1999 года.

— Однажды, когда у «Буллз» был выходной, Деннис сказал, что у него для меня сюрприз, — цитирует Электру SI со ссылкой на The Times. — Он завязал мне глаза и повез на мотоцикле. Когда он наконец снял с мення повязку, мы стояли на центральной площадке тренировочного центра «Буллз». Это было безумием, мы были как двое детей в конфетной лавке. Мы ели фруктовый лед из морозилки и много занимались сексом везде. В комнате физиотерапии, в комнате взвешивания. Конечно, на площадке.