Мозгов рассказал, чему самому важному его научил Блатт

Центровой «Химок» Тимофей Мозгов рассказал, чему он научился у Дэвида Блатта, который его тренировал в сборной России, а затем в «Кливленде».

— Самое важное, чему научил меня тренер Блатт, это то, что всегда надо сохранять позитивный настрой, — цитирует The Jerusalem Post. — Он всегда подчеркивал, что неважно, как складывается игра, побеждаешь ты или уступаешь, ты должен быть верен игре, и тогда игра будет верна тебе. Именно этими принципами он руководствовался в своей работе и жизни.

Считаю его одним из лучших тренеров, с которыми я когда-либо работал, поэтому мне тяжело видеть его в нынешней ситуации. Мы провели много времени вместе, и он часть меня. Он занимает очень большое место в моем сердце. Он дал мне возможность показать себя миру и играть в баскетбол. Он всегда верил в меня и был добр ко мне.