Мозгов о 83-х очках Адебайо: «Он заслуживает уважения, премии и нового контракта от Nike»

Чемпион НБА в составе «Кливленда» Тимофей Мозгов прокомментировал «СЭ» рекорд центрового «Майами Хит» Бэма Адебайо в НБА.

28-летний американец набрал 83 очка и установил рекорд лиги по набранным очкам за один матч в XXI веке. Предыдущим рекордсменом НБА в XXI веке был Коби Брайант — в 2006 году он набрал 81 очко за матч.

«В истории он теперь останется надолго. Коби набирал свои очки не в мусорное время. Но даже против любого соперника в НБА набрать 83 очка — это надо постараться. Это круто! Адебайо как минимум заслуживает уважения, премии и нового контракта от Nike», — сказал Мозгов «СЭ».

Это второй результат за всю историю НБА. Рекордсменом является Уилт Чемберлен — 100 очков в 1962 году.

«Майами» выбрал Адебайо под 14-м номером драфта НБА в 2017 году.