Мозгов назвал самого прогрессирующего игрока в НБА. Это не Дончич

Чемпион НБА в составе «Кливленда» Тимофей Мозгов рассказал «СЭ» о молодом игроке, который произвел на него наибольшее впечатление в завершившемся сезоне.

— Назову Бэма Адебайо (центровой «Майами»). Повторюсь, игры плей-офф почти не смотрел, но по статистике, хайлайтам, мне показалось, что он очень качественно прибавил. Раньше я смотрел на него по другому. Думал, что это рядовой центровой, но сейчас он раскрылся во всей красе.

Адебайо помог «Майами» дойти до финала НБА, где «Хит» уступили в серии с «Лейкерс» (2:4). Его средние показатели составили 15,9 очка и 10,2 подбора. (Тимур Ганеев)

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