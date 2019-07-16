Мозгов хотел бы вернуться в "Химки"

Центровой сборной России Тимофей Мозгов был бы рад вернуться в "Химки", но решение о продолжении карьеры будет принимать совместно с семьей.

Мозгов на протяжении последних девяти лет выступал в НБА. 6 июля "Орландо" отчислил российского центрового, его контракт был рассчитан до 2020 года, по его условиям Мозгов должен получить 64 миллиона долларов за четыре года.

– Для меня это (разрыв контракта) не было новостью по большому счету, – цитирует ТАСС Мозгова. – Я могу понять руководство "Мэджик", – сказал Мозгов. – На данный момент не знаю, как получится (говоря о продолжении карьеры). В первую очередь для меня главное – восстановление, чтобы не болело колено. После этого буду задумываться дальше о карьере.

"Химки" – это было бы очень круто. Но надо понимать, что у меня есть супруга, ребенок и я давно сам себе не принадлежу. Когда у меня была только жена, она могла спокойненько, без возражений – куда я, туда и она. Но сегодня у нее чуть больше появилось власти: ребенка надо воспитывать, ему нужно ходить в школу, теперь нам всем вместе придется сесть и принять решение.