07:50 | Баскетбол — НБА

Мозгов готов остаться в "Орландо", но не исключает перехода в другой клуб

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Центровой "Орландо" Тимофей Мозгов - о своем будущем в команде.

— В первую очередь я хочу выздороветь и играть в баскетбол, - цитируют баскетболиста "Известия". -  Если тренер "Орландо" будет мне доверять и я буду получать игровое время, то мне больше ничего не надо. Если нет — то вполне готов уехать в другой клуб НБА.

Из-за травмы колена 32-летний россиянин не играл со 2 июля 2018 года.

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Дополнительная информация

https://iz.ru/884956/timur-ganeev/cherez-neskolko-let-uroven-sbornoi-mozhet-rezko-upast

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