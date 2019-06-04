Мозгов готов остаться в "Орландо", но не исключает перехода в другой клуб

Центровой "Орландо" Тимофей Мозгов - о своем будущем в команде.
— В первую очередь я хочу выздороветь и играть в баскетбол, - цитируют баскетболиста "Известия". - Если тренер "Орландо" будет мне доверять и я буду получать игровое время, то мне больше ничего не надо. Если нет — то вполне готов уехать в другой клуб НБА.
Из-за травмы колена 32-летний россиянин не играл со 2 июля 2018 года.
Все про НБА – здесь.
Дополнительная информация
https://iz.ru/884956/timur-ganeev/cherez-neskolko-let-uroven-sbornoi-mozhet-rezko-upast
Загрузка...