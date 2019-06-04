Мозгов готов остаться в "Орландо", но не исключает перехода в другой клуб

Центровой "Орландо" Тимофей Мозгов - о своем будущем в команде.

— В первую очередь я хочу выздороветь и играть в баскетбол, - цитируют баскетболиста "Известия". - Если тренер "Орландо" будет мне доверять и я буду получать игровое время, то мне больше ничего не надо. Если нет — то вполне готов уехать в другой клуб НБА.

Из-за травмы колена 32-летний россиянин не играл со 2 июля 2018 года.

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