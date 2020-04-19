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«Мой король, мое сердце, мой лучший друг». Трогательный пост жены Коби Брайанта в годовщину свадьбы

10:57
Ванесса и Коби Брайант. Фото Instagram
Ванесса и Коби Брайант. Фото Instagram
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Ванесса Брайант, вдова легенды НБА Коби Брайанта, поздравила погибшего мужа с 19-летием свадьбы.

41-летний спортсмен погиб 26 января вместе с 13-летней дочерью Джианной в результате крушения вертолета в США.

— Мой король, мое сердце, мой лучший друг, — написала Ванесса Брайант в Instagram. — С 19-й годовщиной свадьбы тебя, любимый. Очень скучаю по тебе. Хотелось бы, чтобы ты был со мной и держал меня в руках. Я люблю тебя.

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