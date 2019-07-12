Моррис подпишет однолетний контракт с "Нью-Йорком" на 15 миллионов долларов

Форвард Маркус Моррис, ставший свободным агентом, согласовал контракт с "Нью-Йорком". Как сообщает The Athletic, 29-летний американец подпишет однолетнее соглашение на 15 миллионов долларов.

Ранее игрок решил отказаться от перехода в "Сан-Антонио" несмотря на то, что стороны согласовали двухлетний контракт на 20 миллионов долларов.

В прошедшем сезоне Моррис выступал за "Бостон", набирая в среднем за матч по 13,9 очка.

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