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Мори заработает в «Филадельфии» 50 миллионов долларов за пять лет

11:15

Контракт нового президента по баскетбольным операциям «Филадельфии» Дэрила Мори стал одним из самых дорогих в истории НБА. Мори заработает в «Сиксерс» около 50 миллионов долларов за пять лет, сообщает в Twitter инсайдер Марк Стайн.

Мори провел последние 14 лет в «Хьюстоне», 13 из которых — в качестве генерального менеджера. Техасский клуб выдал результат 640-400 (61,5%), заняв второе место в НБА на данном временном отрезке.

Мори покинул «Рокетс» после завершения сезона-2019/20.

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