"Финикс" в своем Твиттере объявил, что новым главным тренером команды станет Монти Уильямс. 47-летний специалист сменит у руля "Финикса" серба Игора Кокошкова, который проработал с командой ровно год.

Уильямс приступит к своей работе после плей-офф 2019 года. По данным ESPN, контракт Уильямса рассчитан на пять лет. В НБА Уильямс играл с 1994 по 2003 год. Тренерскую карьеру он начал в качестве ассистента главного тренера в "Портленде", где работал с 2005 по 2010 год. В 2010 году начал тренировать "Нью-Орлеан". В 2016 году Уильямс приостановил свою тренерскую деятельность после гибели его жены, матери и пятерых детей.

"Финикс" закончил регулярный чемпионат-2018/19 с 19 победами и 63 поражениями, что является худшим результатом с сезона-1968/69. В плей-офф "Финикс" не играл с 2010 года.