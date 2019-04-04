Монро стал игроком "Филадельфии"

Центровой Грег Монро пополнил состав "Филадельфии". Об этом сообщает официальный Твиттер клуба.

28-летний баскетболист в текущем сезоне выступал за "Торонто" и "Бостон". В общей сложности в его активе 40 матчей в регулярном чемпионате НБА. В среднем он зарабатывал 4,7 очка, делал 4,0 подбора, проводя 10,7 на площадке за игру. Ранее он также выступал за "Детройт", "Милуоки" и "Финикс".

Условия сделки не разглашаются. В новой команде он будет выступать под 55-м номером.