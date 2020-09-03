Разыгрывающий «Оклахомы» Крис Пол прокомментировал поражение команды в четвертьфинале Западной конференции от «Хьюстона» (102:104). По итогам серии в следующий раунд прошли «Рокитс» — 4-3.

«Мы на протяжении сезона доказывали свой уровень. Многие в нас сомневались, но мы шли вперед. Нам было наплевать на чьи-либо прогнозы относительно серии. В каждой игре мы рассчитывали на победу. Так наша команда действовала весь сезон. Сейчас очень тяжелый момент», — цитирует Пола Clutch Point.