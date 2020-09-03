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«Многие в нас сомневались, но мы шли вперед». Крис Пол — о вылете «Оклахомы»

10:40

Разыгрывающий «Оклахомы» Крис Пол прокомментировал поражение команды в четвертьфинале Западной конференции от «Хьюстона» (102:104). По итогам серии в следующий раунд прошли «Рокитс» — 4-3.

«Мы на протяжении сезона доказывали свой уровень. Многие в нас сомневались, но мы шли вперед. Нам было наплевать на чьи-либо прогнозы относительно серии. В каждой игре мы рассчитывали на победу. Так наша команда действовала весь сезон. Сейчас очень тяжелый момент», — цитирует Пола Clutch Point.

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