«Мне не нравится Майкл Джордан». Мнение Тима Данкана

Бывший игрок, а ныне тренер «Сан-Антонио» Тим Данкан поделился мнением о легенде НБА Майкле Джордане. Ранее ESPN назвал его лучшим баскетболистом за всю историю лиги.

- Джордан есть Джордан, — цитирует Данкана Fadeaway Worl. - Я всегда уважал его, но никогда не был его поклонником. Почему не фанат? Потому что все остальные являются ими.

Мне не нравится Майкл Джордан, потому что он мне не нравится. Я уважаю Майкла Джордана. Он не произвел такого впечатления. На самом деле в мире нет никого, кто бы произвел на меня сильное впечатление.