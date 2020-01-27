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Мистика: пользователь Twitter в 2012 предсказал, что Коби разобьется на вертолете

23:02
Коби Брайант. Фото NBC
Коби Брайант. Фото NBC
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С трагической гибелью баскетболиста НБА Коби Брайанта связана мистическая история. Пользователь Twitter dotNoso в ноябре 2012 года точно предсказал обстоятельства гибели пятикратного чемпиона НБА.

Он написал: «Коби кончит тем, что разобьется на вертолете».

Сам пользователь, по всей видимости, сам был в шоке от своей прозорливости. Он поставил на аватарку и фон изображения Брайанта и ретвитнул несколько сообщений о нем.

Коби Брайант разбился в результате крушения вертолета 26 января.

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