Мистика: пользователь Twitter в 2012 предсказал, что Коби разобьется на вертолете
23:02
С трагической гибелью баскетболиста НБА Коби Брайанта связана мистическая история. Пользователь Twitter dotNoso в ноябре 2012 года точно предсказал обстоятельства гибели пятикратного чемпиона НБА.
Он написал: «Коби кончит тем, что разобьется на вертолете».
Kobe is going to end up dying in a helicopter crash— .Noso (@dotNoso) November 13, 2012
Сам пользователь, по всей видимости, сам был в шоке от своей прозорливости. Он поставил на аватарку и фон изображения Брайанта и ретвитнул несколько сообщений о нем.
Коби Брайант разбился в результате крушения вертолета 26 января.