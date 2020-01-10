«Миннесота» выиграла у «Портленда»
06:27
«Миннесота» на своем паркете обыграла «Портленд»? в матче регулярного чемпионата НБА (116:102).
НБА
Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Портленд» — 116:102 (28:34, 31:13, 41:27, 16:28)
М: Уиггинс (23), Ковингтон (15), Дженг (12 + 10 подборов).
П: Лиллард (20), Уайтсайд (15 + 14 подборов), Макколлум (15).
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