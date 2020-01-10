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«Миннесота» выиграла у «Портленда»

06:27

«Миннесота» на своем паркете обыграла «Портленд»? в матче регулярного чемпионата НБА (116:102).

НБА

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Портленд» — 116:102 (28:34, 31:13, 41:27, 16:28)

М: Уиггинс (23), Ковингтон (15), Дженг (12 + 10 подборов).

П: Лиллард (20), Уайтсайд (15 + 14 подборов), Макколлум (15).

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Дополнительная информация

http://sport-express.ru/basketball/L/men/nba/

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