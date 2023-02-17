«Миннесота» потерпела поражение от «Вашингтона». Бил набрал 35 очков
«Миннесота» на своем паркете проиграла «Вашингтону» в матче регулярного чемпионата НБА — 106:114.
НБА
Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Милуоки» — 100:112 (24:34, 25:27, 24:24, 27:27)
Ч: Вучевич (22 + 16 подборов), Лавин (18), Уильямс (16).
М: Лопес (33), Картер (22), Холидэй (15), Грин (15).
«Миннесота» — «Вашингтон» — 106:114 (36:21, 23:30, 28:25, 19:38)
М: Эдвардс (34), Андерсон (18), Гобер (17 + 19 подборов), Макдэниэлс (15).
В: Бил (35), Кузма (16), Кисперт (15), Порзингис (14).
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