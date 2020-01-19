«Миннесота» уступила «Торонто», «Чикаго» и «Голден Стэйт» одержали победы

Завершились три матча регулярного чемпионата НБА.

«Торонто» на выезде обыграл «Миннесоту» — 122:112. В составе победителей самую высокую результативность показал Фред Ванвлит — 29 очков. 28 очков набрал Кайл Лаури. «Чикаго» выиграл у «Кливленда» — 118:116. 42 очка у «Буллз» набрал Зак Лавин. «Голден Стэйт» переиграл «Орландо» (109:95). Самым результативным у победителей стал Д'Анджело Расселл — 26 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Торонто» — 112:122 (39:32, 23:26, 22:31, 28:33)

«Чикаго» — «Кливленд» — 118:116 (31:33, 25:40, 31:29, 31:14)

«Голден Стэйт» — «Орландо» — 109:95 (28:25, 25:27, 29:19, 27:24)

19 января.