«Миннесота» уступила «Клипперс». Это седьмое поражение команды подряд

«Клипперс» в гостях обыграл «Миннесоту» со счетом 124:117 в матче регулярного чемпионата НБА.

Для «Тимбервулвз» это поражение стало уже седьмым кряду, команда идет на десятом месте в турнирной таблице «Запада». Победная серия «Клипперс» продлилась до четырех матчей подряд.

Самым результативным игроком встречи стал Пол Джордж, на его счету 46 очков.

НБА. Регулярный сезон

«Миннесота» — «ЛА Клипперс» — 117:124 (29:33, 29:32, 23:37, 36:22)

М: Таунс (39+12), Уиггинс (34), Тиг (22)

ЛА: Джордж (46), Леонард (42+11 подборов), Харрелл (18)