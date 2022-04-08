«Миннесота» обыграла «Сан-Антонио», «Нью-Орлеан» переиграл «Портленд»

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«Миннесота» переиграла «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА — 127:121. Атакующий защитник «Тимбервулвз» Энтони Эдвардс стал самым результативным игроком встречи, набрав 49 очков.

В другой встрече «Нью-Орлеан» выиграл у «Портленда» — 127:94. «Трэйл Блэйзерс» потерпели девятое поражение подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Сан-Антонио» — 127:121 (30:35, 34:22, 33:25, 30:39)

М: Эдвардс (49), Таунс (21 + 13 подборов), Бизли (11), Науэлл (11).

С: Джонсон (20), Васселл (18), Пелтль (15 + 17 подборов).

«Нью-Орлеан» — «Портленд» — 127:94 (33:28, 32:24, 36:24, 26:18)

Н: Макколлум (23), Эрнангомес (17 + 14 подборов), Валанчюнас (14).

П: Юбэнкс (20), Эллеби (17), Перри (15).