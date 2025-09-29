Баскетбол
29 сентября, 08:32

«Миннесота» с россиянками Клюндиковой и Косу проиграла в полуфинале плей-офф WNBA

Павел Лопатко

«Финикс» победил «Миннесоту» в полуфинальной серии плей-офф Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA). Четвертый матч завершился со счетом 86:81 в пользу «Финикса», который выиграл серию со счетом 3-1.

Центровая «Миннесоты» 27-летняя россиянка Мария Клюндикова набрала 2 очка, выполнив 6 подборов и сделав 2 результативные передачи. Ее соотечественница и партнер по команде 20-летняя нападающая Анастасия Олаири Косу записала на свой счет 1 подбор и 1 передачу.

В сезоне-2024/25 «Миннесота» дошла до финала плей-офф WNBA, в котором уступила «Нью-Йорку».

