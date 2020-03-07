«Миннесота» проиграла «Орландо», «Юта» одолела «Бостон»

«Чикаго» на своем паркете проиграл «Индиане» в матче регулярного чемпионата НБА (102:108). В других встречах «Бостон» потерпел поражение от «Юты» (94:99), «Орландо» взял верх над «Миннесотой» (132:118).

НБА

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Индиана» — 102:108 (25:29, 21:33, 26:27, 30:19)

Ч: Уайт (26), Харрисон (25), Валентайн (13).

И: Сабонис (24 + 12 подборов), Оладипо (16), Тернер (15).

«Бостон» — «Юта» — 94:99 (29:30, 20:32, 17:17, 28:20)

Б: Смарт (29), Тейтум (18), Уокер (13).

Ю: Конли (25), Кларксон (17), Митчелл (11).

«Миннесота» — «Орландо» — 118:132 (24:29, 31:36, 28:37, 35:30)

М: Бизли (29), Рид (16), Маклафлин (14).

О: Вучевич (28 + 12 подборов), Фульц (24), Огастин (18).