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Сегодня, 07:58

«Миннесота» продлила контракт с форвардом Принсом на 2 года и 16 миллионов долларов

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Миннесота» продлила контракт с форвардом Торином Принсом, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Срок нового соглашения с 28-летним американцем рассчитан на 2 года, баскетболист заработает за этот период 16 миллионов долларов.

Принс перешел в «Миннесоту» летом 2021 года в результате обмена из «Кливленда». В прошлом сезоне форвард принял участие в 69 матчах, набирая в среднем 7,3 очка, 2,5 подбора и 1 ассист за игру.

Источник: https://twitter.com/wojespn/status/1541945667551219712
БК Миннесота Тимбервулвз
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