«Миннесота» продлила контракт с форвардом Принсом на 2 года и 16 миллионов долларов

«Миннесота» продлила контракт с форвардом Торином Принсом, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Срок нового соглашения с 28-летним американцем рассчитан на 2 года, баскетболист заработает за этот период 16 миллионов долларов.

Принс перешел в «Миннесоту» летом 2021 года в результате обмена из «Кливленда». В прошлом сезоне форвард принял участие в 69 матчах, набирая в среднем 7,3 очка, 2,5 подбора и 1 ассист за игру.