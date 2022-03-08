«Миннесота» переиграла «Портленд», «Даллас» выиграл у «Юты»

«Миннесота» выиграла у «Портленда» в матче регулярного чемпионата НБА — 124:81. В другой встрече «Даллас» обыграл «Юту» — 111:105.

НБА

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Портленд» — 124:81 (31:15, 30:19, 29:26, 34:21)

М: Таунс (27 + 13 подборов), Бизли (19), Рид (18 + 11 подборов).

П: Уильямс (27), Джонсон (14), Уотфорд (11), Блевинс (11).

«Даллас» — «Юта» — 111:103 (30:24, 30:25, 25:19, 26:35)

Д: Дончич (35 + 15 подборов), Динуидди (23), Финни-Смит (21).

Ю: Богданович (21), Кларксон (19), Митчелл (17).