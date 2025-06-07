«Миннесота» подписала контракт с Клюндиковой

«Миннесота» объявила на официальном сайте о подписании соглашения с Марией Клюндиковой (Вадеевой). Условия сделки не разглашаются.

26-летняя россиянка будет играть за «Миннесоту» вместе с соотечественницей Анастасией Олаири Косу.

Клюндикова была выбрана в первом раунде драфта WNBA 2018 года «Лос-Анджелесом» под общим 11-м номером.

В России центровая играла за «Спарта энд К», курское «Динамо» и УГМК, в WNBA — за «Лос-Анджелес» (в 2018-2019 годах).