«Миннесота» подписала форварда Андерсона

«Миннесота» подписала форварда Кайла Андерсона, вернув игрока после того, как он был отчислен из «Мемфиса», сообщает AP.

32-летний американец уже выступал за «Миннесоту» на протяжении двух сезонов, сыграв ключевую роль в выходе команды в финал плей-офф Западной конференции в 2024 году. Затем он ушел в «Голден Стэйт» в качестве свободного агента и с тех пор трижды обменивался, последний раз оказавшись в «Мемфисе» из «Юты».

В сезоне-2025/26 Андерсон в 24 матчах за «Джаз» и «Гриззлис» набирал в среднем 7,5 очка, 3,3 подбора и 2,7 передачи за 20,4 минуты.

За два года в «Миннесоте» он выходил в старте в 56 играх, проводя на площадке в среднем 25,3 минуты — лучший показатель за всю его карьеру в НБА. За время выступлений за «волков» Андерсон оформил три трипл-дабла и полюбился болельщикам за свою жесткость, лидерские качества и неторопливый стиль в нападении, за что получил прозвище «Слоу Мо» (от англ. slow motion — замедленная съемка — прим. «СЭ»).

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