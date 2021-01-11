«Миннесота» победила «Сан-Антонио», «Голден Стэйт» дома обыграл «Торонто»

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НБА на своей площадке победила «Сан-Антонио» со счетом 96:88.

Самым результативным стал Д'Анджело Расселл, набравший 27 очков. У гостей большее всех набрал Лонни Уокер — 25 очков.

В другом матче «Голден Стэйт» дома обыграл «Торонто» — 106:105. Самыми результативными стали игроки гостей — Паскаль Сиакам (25 очков) и Фред Ванвлит (21).

У «Голден Стэйт» больше всех набрал Кайла Лаури — 17 очков.

НБА

Регулярный сезон

«Миннесота» — «Сан-Антонио» — 96:88 (25:22, 19:27, 22:20, 30:19)

«Голден Стэйт» — «Торонто» — 106:105 (31:24, 30:27, 26:21, 19:33)