«Миннесота» победила «Майами», «Портленд» отыграл «-19» у «Далласа»
«Миннесота» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА победила «Майами» — 116:109. Для «Тимбервулвз» это третий выигрыш кряду на старте сезона. В их составе 25 очков набрал Эндрю Уиггинс. Джимми Батлер не принимал участия во встрече.
В параллельной игре «Портленд» на выезде победил «Даллас» (121:119), отыграв отставание в 19 очков. В составе хозяев 35 баллов набрал Си Джей Макколлум.
В еще одной встрече «Бруклин» в овертайме проиграл «Мемфису» — 133:134. 37 очков в активе защитника «Нетс» Кайри Ирвинга.
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НБА
Регулярный сезон
«Мемфис» — «Бруклин» — 134:133 ОТ (35:29, 24:28, 33:40, 28:23, 14:13)
28 октября.
«Миннесота» — «Майами» — 116:109 (36:23, 19:34, 22:27, 39:25)
28 октября.
«Даллас» — «Портленд» — 119:121 (40:25, 31:34, 24:36, 24:26)
28 октября.