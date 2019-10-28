«Миннесота» победила «Майами», «Портленд» отыграл «-19» у «Далласа»

«Миннесота» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА победила «Майами» — 116:109. Для «Тимбервулвз» это третий выигрыш кряду на старте сезона. В их составе 25 очков набрал Эндрю Уиггинс. Джимми Батлер не принимал участия во встрече.

В параллельной игре «Портленд» на выезде победил «Даллас» (121:119), отыграв отставание в 19 очков. В составе хозяев 35 баллов набрал Си Джей Макколлум.

В еще одной встрече «Бруклин» в овертайме проиграл «Мемфису» — 133:134. 37 очков в активе защитника «Нетс» Кайри Ирвинга.

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«Мемфис» — «Бруклин» — 134:133 ОТ (35:29, 24:28, 33:40, 28:23, 14:13)

28 октября.

«Миннесота» — «Майами» — 116:109 (36:23, 19:34, 22:27, 39:25)

28 октября.

«Даллас» — «Портленд» — 119:121 (40:25, 31:34, 24:36, 24:26)

28 октября.