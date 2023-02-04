«Орландо» на выезде обыграл «Миннесоту»

«Орландо» на выезде переиграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НБА — 127:120.

Разыгрывающий защитник «Тимбервулвз» Д'Анджело Расселл стал самым результативным игроком встречи, оформив дабл-дабл.

«Орландо» идет на 13-й строчке в Восточной конференции — 21-32. «Миннесота» располагается на 8-м месте в Западной конференции.

НБА

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Орландо» — 120:127 (34:27, 23:37, 18:26, 45:37)

М: Расселл (29 + 10 подборов), Эдвардс (19), Гарза (17).

О: Энтони (20), М. Вагнер (19), Фульц (15), Бол (14).