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Сегодня, 06:53

«Орландо» на выезде обыграл «Миннесоту»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Орландо» на выезде переиграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НБА — 127:120.

Разыгрывающий защитник «Тимбервулвз» Д'Анджело Расселл стал самым результативным игроком встречи, оформив дабл-дабл.

«Орландо» идет на 13-й строчке в Восточной конференции — 21-32. «Миннесота» располагается на 8-м месте в Западной конференции.

НБА

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Орландо» — 120:127 (34:27, 23:37, 18:26, 45:37)

М: Расселл (29 + 10 подборов), Эдвардс (19), Гарза (17).

О: Энтони (20), М. Вагнер (19), Фульц (15), Бол (14).

БК Миннесота Тимбервулвз
БК Орландо Мэджик
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