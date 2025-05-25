«Миннесота» победила «Оклахому» и сократила отставание в полуфинальной серии плей-офф НБА
«Миннесота» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф НБА дома обыграла «Оклахому» со счетом 143:101.
Самым результативным на паркете стал защитник «Тимбервулвз» Энтони Эдвардс, набравший 30 очков. У «Тандер» защитник Шэй Гилджес-Александер набрал 14 очков.
Счет в серии стал 2-1 в пользу «Оклахомы». Следующий матч пройдет 27 мая и начнется в 3:30 мск.
НБА
Плей-офф
1/2 финала
«Миннесота» — «Оклахома» — 143:101 (34:14, 38:27, 35:29, 36:31)
25 мая. Миннеаполис. «Target Center».
Счет в серии: 1-2.
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