«Миннесота» победила «Оклахому» и сократила отставание в полуфинальной серии плей-офф НБА

«Миннесота» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф НБА дома обыграла «Оклахому» со счетом 143:101.

Самым результативным на паркете стал защитник «Тимбервулвз» Энтони Эдвардс, набравший 30 очков. У «Тандер» защитник Шэй Гилджес-Александер набрал 14 очков.

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Оклахомы». Следующий матч пройдет 27 мая и начнется в 3:30 мск.

НБА

Плей-офф

1/2 финала

«Миннесота» — «Оклахома» — 143:101 (34:14, 38:27, 35:29, 36:31)

25 мая. Миннеаполис. «Target Center».