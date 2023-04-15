«Миннесота» пробилась в плей-офф НБА

«Миннесота» обыграла «Оклахому» в матче плей-ин НБА — 120:95. «Тимбервулвз» пробились в плей-офф.

Форвард хозяев Карл-Энтони Таунс оформил дабл-дабл и стал самым результативным игроком встречи.

В первом раунде плей-офф «Миннесота» сыграет с «Денвером». Первый матч пройдет на паркете «Наггетс» 17 апреля.

НБА

Плей-ин

«Миннесота» — «Оклахома» — 120:95 (24:23, 33:24, 38:31, 25:17)

М: Таунс (28 + 11 подборов), Гобер (21 + 10 подборов), Эдвардс (19 + 10 подборов).

О: Гилджес-Александер (22), Джейлен Уильямс (17), Дорт (17).