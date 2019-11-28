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«Миннесота» обыграла «Сан-Антонио»

28 ноября 2019, 07:05
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«Сан-Антонио» уступил «Миннесоте» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА (101:113). «Тимбервулвз» одержали вторую победу кряду, «Спэрс» потерпели второе подряд поражение.

НБА

Регулярный чемпионат

«Сан-Антонио» — «Миннесота» — 101:113 (24:22, 23:35, 31:24, 23:32)

С: Олдридж (22), Дерозан (20), Уокер (11).

М: Уиггинс (26), Таунс (23 + 14 подборов), Бэйтс-Диоп (16).

НБА: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы конференций, обзоры матчей

Дополнительная информация

http://sport-express.ru/basketball/L/men/nba/

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