«Миннесота» обыграла «Сан-Антонио»
28 ноября 2019, 07:05
«Сан-Антонио» уступил «Миннесоте» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА (101:113). «Тимбервулвз» одержали вторую победу кряду, «Спэрс» потерпели второе подряд поражение.
НБА
Регулярный чемпионат
«Сан-Антонио» — «Миннесота» — 101:113 (24:22, 23:35, 31:24, 23:32)
С: Олдридж (22), Дерозан (20), Уокер (11).
М: Уиггинс (26), Таунс (23 + 14 подборов), Бэйтс-Диоп (16).
НБА: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы конференций, обзоры матчей
Дополнительная информация
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...