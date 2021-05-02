«Миннесота» проиграла «Нью-Орлеану» в овертайме

«Нью-Орлеан» обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НБА — 140:136 ОТ.

Самым результативным игроком встречи стал тяжелый форвард «Пеликанз» Зайон Уильямсон, на счету которого 37 очков.

В параллельных матчах «Индиана» разгромила «Оклахому», выиграв матч с разрывом в 57 очков. «Орландо» обыграл «Мемфис» с преимуществом в 1 очко.

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«Миннесота» — «Нью-Орлеан» — 136:140 ОТ (30:38, 35:27, 32:33, 26:25, 13:17)

Мин: Таунс (28 + 14 подборов), Эдвардс (27), Расселл (17 + 11 передач)

Н: Уильямсон (37), Болл (33 + 11 подборов), Бледсо (16)

«Оклахома» — «Индиана» — 95:152 (29:42, 17:40, 24:44, 25:26)

Окл: Браун (16), Брэдли, Михайлюк (оба — 13)

И: Макдермотт (31), Сабонис (26 + 19 подборов + 14 передач), Леверт (25)

«Орландо» — «Мемфис» — 112:111 (29:36, 17:24, 30:25, 36:26)

Орл: Энтони (26), Вагнер (24), Бэйкон (23)

Мем: Брукс (23), Морант (22), Андерсон (21)