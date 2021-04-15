«Милуоки» обыграл «Миннесоту»

«Милуоки» победил «Миннесоту» (130:105) в матче регулярного чемпионата НБА.

В составе победителей самым результативным стал Крис Миддлтон — 27 очков. У хозяев с 24 очками лучшим снайпером стал Энтони Эдвардс.

«Милуоки» занимает третье место на Востоке. «Миннесота» на последнем, 15-м месте в Западной конференции.

НБА

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Милуоки» — 105:130 (19:24, 25:37, 35:45, 26:24)