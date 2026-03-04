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4 марта, 06:55

«Миннесота» переиграла «Мемфис», Эдвардс набрал 41 очко

Евгений Козинов
Корреспондент

«Миннесота» переиграла «Мемфис» в матче регулярного чемпионата НБА — 117:110. Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Тимбервулвз» Энтони Эдвардс, который набрал 41 очко.

В других встречах «Торонто» проиграл «Нью-Йорку» (95:111), «Оклахома» выиграла у «Чикаго» (116:108), «Сан-Антонио» одержал победу над «Филадельфией» (131:91).

НБА

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Нью-Йорк» — 95:111 (31:32, 27:36, 24:19, 13:24)

Т: Ингрэм (31), Барретт (20), Барнс (14), Куикли (13 + 12 передач).

Н: Брансон (26 + 10 передач), Таунс (21 + 12 подборов), Ануноби (15).

«Чикаго» — «Оклахома» — 108:116 (22:26, 32:29, 22:32, 32:29)

Ч: Секстон (20), Ябуселе (18 + 12 подборов), Джонс (15), Гидди (14).

О: Маккейн (20), Джо (19), Уиггинс (18), Уоллес (17), Уильямс (17 + 16 подборов).

«Филадельфия» — «Сан-Антонио» — 91:131 (25:32, 28:46, 11:33, 27:20)

Ф: Макси (21), Уокер (20), Пэйн (10).

С: Васселл (22), Харпер (22), Касл (15 + 10 передач), К. Джонсон (12).

«Миннесота» — «Мемфис» — 117:110 (23:32, 34:30, 32:20, 28:28)

Мин: Эдвардс (41), Рэндл (23 + 11 подборов), Макдэниэлс (16).

Мем: Уэллс (19), Кауард (15), Джером (14), Рупер (13), Джексон (12 + 11 подборов).

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БК Мемфис Гриззлиз
БК Миннесота Тимбервулвз
БК Нью-Йорк Никс
БК Торонто Рэпторз
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
БК Чикаго Буллз
Оклахома-Сити Тандер
Сан-Антонио Спёрс
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