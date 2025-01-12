«Мемфис» в гостях обыграл «Миннесоту»

«Мемфис» на выезде одержал победу над «Миннесотой» в матче регулярного чемпионата НБА — 127:125.

Самым результативным игроком встречи стал тяжелый форвард «Гриззлис» Джарен Джексон, набравший 33 очка. Лучшим у «Тимбервулвз» стал защитник Донте Дивиченцо, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 10 подборов.

«Мемфис» одержал 25 побед и занимает 3-е место в Западной конференции, «Миннесота» идет 8-й с 18 поражениями.

НБА

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Мемфис» — 125:127 (33:35, 32:29, 38:35, 22:28)

МИН: Дивиченцо (27 очков + 10 подборов), Макдэниэлс (21), Райд (19), Рэндл (18), Эдвардс (15), Гобер (12).

МЕМ: Джексон (33), Бэйн (21), Уэллс (13), Морант (12), Альдама (11), Кеннард (11).

12 января. Миннеаполис. «Target Center».