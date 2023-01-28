«Мемфис» проиграл «Миннесоте». Морант оформил трипл-дабл
«Мемфис» проиграл «Миннесоте» в матче НБА
«Миннесота» на своем паркете переиграла «Мемфис» в матче регулярного чемпионата НБА — 111:100. «Гриззлис» потерпели пятое поражение подряд.
Разыгрывающий защитник Джа Морант оформил трипл-дабл в составе проигравшей команды и стал самым результативным игроком встречи.
НБА
Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Мемфис» — 111:100 (38:31, 24:22, 25:24, 24:23)
Мин: Эдвардс (25), Андерсон (23), Расселл (19).
Мем: Морант (27 + 10 подборов + 11 передач), Брукс (17), Кларк (15).
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