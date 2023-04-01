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Сегодня, 06:04

Дабл-дабл Дэвиса помог «Лейкерс» переиграть «Миннесоту»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Миннесота» на своем паркете проиграла «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 111:123. Форвард Энтони Дэвис стал самым результативным игроком встречи, оформив дабл-дабл.

В других встречах «Мемфис» обыграл «Клипперс» (108:94), «Хьюстон» выиграл у «Детройта» (121:115).

НБА

Регулярный чемпионат

«Мемфис» — «Клипперс» — 108:94 (21:34, 34:17, 31:21, 22:22)

М: Бэйн (22), Кеннард (17), Тиллман (14), Альдама (13).

К: Пауэлл (16), Зубац (15 + 15 подборов), Гордон (13).

«Миннесота» — «Лейкерс» — 111:123 (29:27, 36:28, 18:35, 28:33)

М: Конли (25), Таунс (23), Андерсон (17).

Л: Дэвис (38 + 17 подборов), Джеймс (18 + 10 подборов), Ривз (15).

«Хьюстон» — «Детройт» — 121:115 (31:28, 27:33, 33:31, 30:23)

Х: Портер (33), Грин (32), Шенгюн (15 + 13 подборов), Мартин (15), Смит (13 + 11 подборов).

Д: Бэгли (21), Айви (18), Джозеф (17), Ливерс (12).

БК Детройт Пистонс
БК Хьюстон Рокетс
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