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Сегодня, 07:39

Дабл-дабл Карри принес «Голден Стэйт» победу над «Миннесотой»

Даниил Аршавский
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«Голден Стэйт» в гостях одержал победу над «Миннесотой» в матче регулярного чемпионата НБА — 113:103.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Уорриорз» Стефен Карри оформивший дабл-дабл из 30 очков и 10 передач.

В других встречах «Сан-Антонио» на своем паркете победил «Портленд», «Даллас» переиграл «Клипперс», «Детройт» обыграл «Финикс».

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Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Голден Стэйт» — 103:113 (15:26, 22:24, 38:29, 28:34)

22 декабря. Миннеаполис. «Target Center».

«Сан-Антонио» — «Портленд» — 114:94 (25:20, 35:24, 27:25, 27:25)

22 декабря. Сан-Антонио. «AT&T Center»

«Даллас» — «ЛА Клипперс» — 113:97 (23:22, 31:18, 20:26, 39:31)

22 декабря. Даллас. «American Airlines Center»

»Финикс» — «Детройт» — 125:133 (26:41, 33:23, 35:39, 31:30)

22 декабря. Финикс. «Footprint Center»

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БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Даллас Маверикс
БК Детройт Пистонс
БК Лос-Анджелес Клипперс
БК Миннесота Тимбервулвз
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
БК Финикс Санс
Сан-Антонио Спёрс
Стефен Карри
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