«Голден Стэйт» победил «Миннесоту»

«Голден Стэйт» выиграл у «Миннесоты» в первом матче второго раунда плей-офф НБА — 99:88.

Атакующий защитник «Уорриорз» Бадди Хилд набрал 24 очка. Игрок «Тимбервулвз» Энтони Эдвардс оформил дабл-дабл — 23 очка и 14 подборов.

Второй матч состоится в пятницу, 9 мая. Начало игры — 03.30 по московскому времени.

НБА. Плей-офф. Второй раунд. Первый матч

«Миннесота» — «Голден Стэйт» — 88:99 (20:18, 11:26, 29:36, 28:19)

М: Эдвардс (23 + 14 подборов), Рид (19), Рэндл (18), Макдэниэлс (12).

Г: Хилд (24), Батлер (20 + 10 подборов), Др. Грин (18), Карри (13).