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Сегодня, 07:30

«Денвер» проиграл «Миннесоте», Йокич оформил дабл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Миннесота» на своем паркете переиграла «Денвер» в матче регулярного чемпионата НБА — 119:116. Лидер «Наггетс» Никола Йокич оформил дабл-дабл — 26 очков и 13 передач.

В другом матче «Оклахома» на выезде переиграла «Портленд» — 137:114. «Тандер» одержали пятую победу в пяти играх на старте сезона.

НБА

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Денвер» — 119:116 (33:29, 31:32, 27:24, 28:31)

М: Эдвардс (29), Рэндл (23), Гобер (17 + 14 подборов), Рид (16).

Д: Гордон (31 + 11 подборов), Портер (26), Йокич (26 + 13 передач), К. Браун (14).

«Портленд» — «Оклахома» — 114:137 (24:37, 44:31, 17:38, 29:31)

П: Грант (17), Эйтон (14), Камара (13), Рупер (14), Бэнтон (11), Авдия (11).

О: Гилджес-Александер (30), Джейлен Уильямс (22), Уиггинс (13), Уоллес (13).

Баскетбол
НБА
БК Денвер Наггетс
БК Миннесота Тимбервулвз
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
Оклахома-Сити Тандер
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