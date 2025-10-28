«Денвер» победил «Миннесоту», у Йокича трипл-дабл

«Денвер» на выезде победил «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НБА — 127:114.

У «Наггетс» самым результативным игроком стал Джамал Мюррей — 43 очка, трипл-дабл на счету Николы Йокича — 25 очков, 19 подборов и 10 передач. У «Тимбервулвз» 25 очков набрал Джейден Макдэниелс.

«Денвер» одержал вторую победу в 3 матчах и занимает третье место в таблице Западной конференции. «Миннесота» проиграла 2 матча из 4 — 9-я строчка.

В других матчах «Оклахома» на выезде обыграла «Даллас» (101:94). На счету лидера «Тандер» Шэя Гилджеса-Александра 23 очка и 8 передач.

«Юта» в овертайме победила «Финикс» — 138:134. У «Джаз» 51 очко и 14 подборов на счету Лаури Маркканена.

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«Юта» — «Финикс» — 138:134 ОТ (39:27, 25:34, 30:25, 30:38, 14:10)

28 октября. Солт-Лейк-Сити. «Vivint Arena».

«Миннесота» — «Денвер» — 114:127 (30:34, 35:23, 29:45, 20:25)

28 октября. Миннеаполис. «Target Center».

«Даллас» — «Оклахома» — 94:101 (24:28, 18:20, 27:39, 25:14)

28 октября. Даллас. «American Airlines Center».