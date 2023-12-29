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«Миннесота» переиграла «Даллас». Эдвардс набрал 44 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Миннесота» обыграла «Даллас» в матче регулярного чемпионата НБА — 118:110. Атакующий защитник «Тимбервулвз» Энтони Эдвардс набрал 44 очка, став самым результативным игроком встречи.

В других матчах «Чикаго» дома проиграл «Индиане» (104:120), «Нью-Орлеан» победил «Юту» (112:105).

НБА

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Индиана» — 104:120 (31:37, 21:26, 25:22, 27:35)

Ч: Уильямс (22), Дерозан (21), Уайт (16), Карузо (15).

И: Тернер (24), Халибертон (21 + 19 передач), Хилд (19).

«Нью-Орлеан» — «Юта» — 112:105 (39:37, 20:14, 22:25, 31:29)

Н: Ингрэм (26), Макколлум (22), Уильямсон (21 + 10 подборов).

Ю: Секстон (26), Маркканен (24 + 10 подборов), Кесслер (11).

«Миннесота» — «Даллас» — 118:110 (37:26, 24:30, 37:35, 20:19)

М: Эдвардс (44), Гобер (20 + 11 подборов), Макдэниэлс (12).

Д: Хардуэй (32), Харди (17), Д. Джонс (15), Пауэлл (12 + 14 подборов).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
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БК Даллас Маверикс
БК Индиана Пэйсерс
БК Миннесота Тимбервулвз
БК Нью-Орлеан Пеликанс
БК Чикаго Буллз
БК Юта Джаз
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