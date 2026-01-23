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23 января, 06:35

«Чикаго» нанес «Миннесоте» четвертое поражение подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Чикаго» на выезде победил «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НБА — 120:115.

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Джулиус Рэндл, набравший 30 очков.

«Миннесота» потерпела четвертое поражение подряд и занимает седьмое место в Западной конференции НБА. «Чикаго» выиграл в третьем матче кряду и идет девятым на «Востоке».

НБА

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Чикаго» — 115:120 (32:26, 29:34, 29:33, 25:27)

М: Рэндл (30 очков), Рид (20), Эдвардс (20)

Ч: Уайт (22), Гидди (21), Смит (17)

23 января. Миннеаполис. «Target Center».

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