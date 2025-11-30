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«Миннесота» переиграла «Бостон», у Брауна 41 очко

Павел Лопатко

«Миннесота» победила «Бостон» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 119:115.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Селтикс» Джейлен Браун — у него 41 очко.

«Миннесота» прервала серию из трех поражений подряд. Она занимает седьмое место в Западной конференции (11 побед, восемь поражений). «Бостон» (10-9) расположился на девятом месте в Восточной конференции.

НБА

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Бостон» — 119:115 (32:36, 27:33, 35:23, 25:23)

М: Эдвардс (39 очков), Рэндл (16), Дивинченцо (15)
Б: Браун (41), Куэта (19 + 18 подборов), Уайт (16)

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