«Миннесота» без Таунса разгромила «Вашингтон», «Оклахома» и «Детройт» одержали домашние победы

«Миннесота» в выездном матче регулярного чемпионата НБА разгромила «Вашингтон» — 131:109. Центровой «Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс не играл из-за дисквалификации из-за драки с Джоэлем Эмбиидом. Самым результативным игроком встречи стал защитник «волшебников» Брэдли Бил, набравший 30 очков.

В параллельной встрече «Оклахома» победила «Нью-Орлеан» — 115:104. В другом матче «Детройт» оказался сильнее «Бруклина» — 113:109. «Орландо» проиграл «Денверу» — 87:91.

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«Оклахома» — «Нью-Орлеан» — 115:104 (33:26, 32:34, 29:26, 21:18)

«Орландо» — «Денвер» — 87:91 (26:17, 19:23, 18:29, 24:22)

«Детройт» — «Бруклин» — 113:109 (33:26, 13:28, 32:18, 35:37)

«Вашингтон» — «Миннесота» — 109:131 (34:42, 22:28, 16:36, 37:25)

НБА: таблица регулярного чемпионата, расписание и результаты матчей