«Минесота» разгромила «Клипперс» и прервала 13-матчевую безвыигрышную серию
06:34
«Миннесота» (16-35) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА разгромила «Клипперс» (36-16) — 142:115. Хозяева прервали серию поражений из 13 игр. Самым результативным игроком встречи стал форвард калифорнийцев Кавай Леонард, набравший 29 очков.
В другом матче «Торонто» (39-14) обыграл «Бруклин» (23-28) — 119:118.
Баскетбол
НБА
Регулярный сезон
«Миннесота» — «ЛА Клипперс» — 142:115 (40:31, 41:28, 31:29, 30:27)
М: Маклафлин (24+11 передач)
К: Леонард (29)
9 февраля.
«Торонто» — «Бруклин» — 119:118 (33:36, 33:18, 34:34, 19:30)
Т: Ванвлит (29)
Б: Леверт (37)
9 февраля.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/