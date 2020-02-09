«Минесота» разгромила «Клипперс» и прервала 13-матчевую безвыигрышную серию

«Миннесота» (16-35) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА разгромила «Клипперс» (36-16) — 142:115. Хозяева прервали серию поражений из 13 игр. Самым результативным игроком встречи стал форвард калифорнийцев Кавай Леонард, набравший 29 очков.

В другом матче «Торонто» (39-14) обыграл «Бруклин» (23-28) — 119:118.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Миннесота» — «ЛА Клипперс» — 142:115 (40:31, 41:28, 31:29, 30:27)

М: Маклафлин (24+11 передач)

К: Леонард (29)

9 февраля.

«Торонто» — «Бруклин» — 119:118 (33:36, 33:18, 34:34, 19:30)

Т: Ванвлит (29)

Б: Леверт (37)

9 февраля.