"Милуоки" вышел в 1/4 финала НБА

"Детройт" на своем паркете проиграл "Милуоки" в 4-м матче 1/8 финала НБА (104:127). Форвард "Бакс" Яннис Адетокунбо стал самым результативным игроком встречи, набрав 41 очко.

"Милуоки" выиграл серию со счетом 4-0. "Бакс" сыграет в 1/4 финала с "Бостоном".

НБА

Плей-офф

1/8 финала

Четвертый матч

"Детройт" - "Милуоки" - 104:127 (28:26, 34:30, 23:39, 19:32)

Д: Джексон (26), Гриффин (22), Драммонд (15 + 12 подборов).

М: Адетокунбо (41), Миддлтон (18), Бледсоу (16).

Счет в серии: 0-4.