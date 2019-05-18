"Милуоки" во второй раз переиграл "Торонто"

"Милуоки" обыграл "Торонто" во втором матче 1/2 финала НБА (125:103). "Бакс" удвоил преимущество в серии – 2-0.
Как и в первой встрече, самым результативным игроком стал форвард "Рэпторз" Кавай Леонард, набравший 31 очко. В составе "Бакс" Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл - 30 очков и 17 подборовю
НБА
Плей-офф
1/2 финала
Второй матч
"Милуоки" – "Торонто" – 125:103 (35:21, 29:18, 31:39, 30:25)
М: Адетокунбо (30 + 17 подборов), Ильясова (17), Миротич (15).
Т: Леонард (31), Лаури (15), Пауэлл (14).
Счет в серии: 2-0.
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