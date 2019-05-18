"Милуоки" во второй раз переиграл "Торонто"

"Милуоки" обыграл "Торонто" во втором матче 1/2 финала НБА (125:103). "Бакс" удвоил преимущество в серии – 2-0.

Как и в первой встрече, самым результативным игроком стал форвард "Рэпторз" Кавай Леонард, набравший 31 очко. В составе "Бакс" Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл - 30 очков и 17 подборовю

НБА

Плей-офф

1/2 финала

Второй матч

"Милуоки" – "Торонто" – 125:103 (35:21, 29:18, 31:39, 30:25)

М: Адетокунбо (30 + 17 подборов), Ильясова (17), Миротич (15).

Т: Леонард (31), Лаури (15), Пауэлл (14).

Счет в серии: 2-0.