"Бостон" на своем паркете проиграл "Милуоки" в 4-м матче 1/4 финала НБА (101:113). "Бакс" ведет в серии 3-1.

Самым результативным игроком сегодняшней встречи стал форвард "Милуоки" Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл.

НБА

Плей-офф

1/4 финала

Четвертый матч

"Бостон" - "Милуоки" - 101:113 (30:22, 19:25, 23:33, 29:33)

Б: Ирвинг (23 + 10 передач), Хорфорд (20), Моррис (18 + 14 подборов), Тейтум (17 + 10 подборов).

М: Адетокунбо (39 + 16 подборов), Хилл (15), Бледсоу (13), Миддлтон (13).

Счет в серии: 1-3.